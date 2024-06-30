Новости мира: антиправительственный митинг прошел в Израиле

Во многих городах Израиля тысячи активистов в ночь на 30 июня собрались на акциях протеста. Их главные требования – провести досрочные выборы и немедленно освободить заложников, которых уже почти девять месяцев удерживают в секторе Газа.

Тем временем лесные пожары охватили три турецких провинции. Людей из домов, к которым подбирается огонь, экстренно эвакуируют. Сообщается, что в тушении пожара задействовали четыре самолета, восемь вертолетов, а также 25 автоцистерн с водой.

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