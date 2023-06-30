Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52 в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52 на южнодонецком направлении. Экипаж обнаружил несколько машин и ударил точно в цель управляемой ракетой.

Ранее артиллерия ВС РФ уничтожила две боевые машины пехоты ВСУ, обнаружив движение вражеских бригад. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук,

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