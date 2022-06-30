Решения о судьбе наемников принимают в ДНР – Пушилин

Решения о судьбе наемников принимают в ДНР, апелляция к РФ не урегулирует вопрос, заявил Денис Пушилин.

Среди обмененных 29 июня военных ДНР 95% подверглись пыткам – омбудсмен республики.

Трамваи не будут ходить в районах Медведково и Останкино по выходным с 2 июля – Дептранс.

