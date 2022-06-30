Новости последнего часа: Лавров заявил, что железный занавес между РФ и Западом опускается

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Железный занавес между Россией и Западом уже опускается. Процесс запущен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Максимальную скорость на некоторых участках дорог можно поднять до 150 километров в час. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года. Об этом рассказал замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин.