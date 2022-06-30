Российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27 и девять дронов, а воздушно-космические силы – два самолета Су-25. Также российские войска ударили по 39 пунктам управления.

По последней информации от официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные вывели гарнизон с острова Змеиный для гуманитарного коридора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.