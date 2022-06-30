ВС РФ установили контроль над территорией Лисичанского НПЗ

Вооруженные силы России освободили территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

По словам военных, в ближайшее время они закроют подходы к городу и заберут Лисичанск. При этом все значимые пути туда уже контролируются войсками РФ и ЛНР. Трасса Лисичанск – Артемовск полностью перекрыта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

