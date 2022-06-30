Глава Федеральной комиссии по связи США призвал Apple и Google удалить TikTok

Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений. Он назвал соцсеть "волком в овечьей шкуре", обвинив Китай в шпионаже.

Брендан Карр заявил, что приложение собирало конфиденциальные данные и отправляло их в Пекин. По его версии, соцсеть получила доступ к черновикам сообщений, истории поиска и просмотров, комбинациям нажатия клавиш, биометрическим идентификаторам. А также к данным из буфер-обмена – тексту, изображениям и видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.