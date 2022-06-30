Очередь из фур собралась в Калининградской области на границе с Литвой

Очередь из фур скопилась на границе с Литвой в Калининградской области. Грузовики начали собираться после того, как Вильнюс установил транзитную блокаду подсанкционных грузов.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщает, что транзит в Калининград через Литву могут восстановить через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Европейские чиновники склоняются к соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

