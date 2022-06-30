Улицу Пушкина планируют переименовать в улицу Байдена на Украине

В украинском городе Кривой Рог улицу Пушкина планируют переименовать в улицу Байдена.

Помимо этого, на карте города могут появиться улицы Бориса Джонсона и Джона Маккейна, заявил в своем телеграм-канале заммэра Кривого Рога Сергей Милютин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

