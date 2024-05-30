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30 мая, 16:30

Политика

Эксперт оценил идею ввести стимулирующие меры для перевода беременных на удаленку

Эксперт оценил идею ввести стимулирующие меры для перевода беременных на удаленку

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Руководитель правового департамента Конфедерации труда РФ Олег Бабич прокомментировал идею ввести для работодателей стимулирующие меры для перевода беременных и матерей с маленькими детьми на удаленку. По данным Счетной палаты, дистанционный режим позволит сохранить персонал в компаниях, а также поможет сократить расходы на больничные и отпускные, поскольку родители смогут совмещать работу из дома с семейными обязанностями.

О каких стимулирующих мерах может идти речь? Как женщины смогут работать из дома, если ребенок занимает все время? Сократят ли оплату труда для беременных и молодых мам? Как будет регламентироваться их рабочий день? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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