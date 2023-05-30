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30 мая, 15:45

Политика

Новости часа: ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

Новости часа: ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Приштина отвергла требование президента Сербии об отставке албанских мэров в Косове

Президент Сербии встретился с послом России в Белграде

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве – Шойгу

Эксперты оценили вероятность начала украинского контрнаступления

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" в зоне СВО

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ

Минобороны РФ показало боевую работу миномета "Василек" в зоне СВО

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на третий срок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС РФ ударили по пунктам принятия решений ВСУ, где Запад готовил операции против России. Это данные Минобороны.

Лабораторию для замеров количества вредных веществ в воздухе направили на место пожара в Подмосковье. Об этом сообщили МЧС

Уголовное дело о теракте завели после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом заявил СК.

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