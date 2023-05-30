Новости часа: ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС РФ ударили по пунктам принятия решений ВСУ, где Запад готовил операции против России. Это данные Минобороны.

Лабораторию для замеров количества вредных веществ в воздухе направили на место пожара в Подмосковье. Об этом сообщили МЧС

Уголовное дело о теракте завели после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом заявил СК.