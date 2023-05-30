Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр подтвердил, что в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа и все они были поражены.

Госдума приняла закон о праве педагогов оказывать первую помощь школьникам.

Многофункциональный комплекс построят в составе ТПУ "Авиамоторная" в Москве. Об этом сообщили власти города.