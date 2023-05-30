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Политика

Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Приштина отвергла требование президента Сербии об отставке албанских мэров в Косове

Президент Сербии встретился с послом России в Белграде

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве – Шойгу

Эксперты оценили вероятность начала украинского контрнаступления

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" в зоне СВО

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ

Минобороны РФ показало боевую работу миномета "Василек" в зоне СВО

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на третий срок

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с победой в президентских выборах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр подтвердил, что в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа и все они были поражены.

Госдума приняла закон о праве педагогов оказывать первую помощь школьникам.

Многофункциональный комплекс построят в составе ТПУ "Авиамоторная" в Москве. Об этом сообщили власти города.

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