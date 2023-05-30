Президент Сербии встретился с послом России в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде. Также прошли переговоры Вучича с послами Великобритании, Германии, Италии, США и Франции. Президент выразил недовольство по поводу того, что часть международного сообщества продолжает мириться с действиями Приштины.

В МИД РФ уже заявили, что силы НАТО в Косове показали свой непрофессионализм, а также стали источником ненужного насилия и обострения конфликта в регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.