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13:30

Политика

Президент Сербии встретился с послом России в Белграде

Президент Сербии встретился с послом России в Белграде

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Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде. Также прошли переговоры Вучича с послами Великобритании, Германии, Италии, США и Франции. Президент выразил недовольство по поводу того, что часть международного сообщества продолжает мириться с действиями Приштины.

В МИД РФ уже заявили, что силы НАТО в Косове показали свой непрофессионализм, а также стали источником ненужного насилия и обострения конфликта в регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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