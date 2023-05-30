Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" в зоне СВО

Российские "Грады" нанесли удар на краснолиманском направлении. Координаты целей боевые расчеты реактивных систем получили от разведки. Через несколько минут они заняли огневые позиции и произвели залп. Один боекомплект из 40 ракет может поражать площадь в 15–20 гектаров.



Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.