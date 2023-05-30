Минобороны РФ показало боевую работу миномета "Василек" в зоне СВО

В западном секторе зоны СВО российский спецназ вместе с минометным расчетом уничтожил группу военнослужащих ВСУ на трех пикапах. Их обнаружили в районе поселка Кудеевка Харьковской области.

Нередко в таких случаях используют автоматический миномет "Василек". Это орудие калибром 82 миллиметра может выпускать до 120 боеприпасов в минуту. Он достает до целей на расстоянии более четырех километров. Чтобы быть мобильным в полной мере, "Василек" устанавливают на многоцелевом легком бронированном тягаче.

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