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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу миномета "Василек" в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу миномета "Василек" в зоне СВО

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В западном секторе зоны СВО российский спецназ вместе с минометным расчетом уничтожил группу военнослужащих ВСУ на трех пикапах. Их обнаружили в районе поселка Кудеевка Харьковской области.

Нередко в таких случаях используют автоматический миномет "Василек". Это орудие калибром 82 миллиметра может выпускать до 120 боеприпасов в минуту. Он достает до целей на расстоянии более четырех километров. Чтобы быть мобильным в полной мере, "Василек" устанавливают на многоцелевом легком бронированном тягаче.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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