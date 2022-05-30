Минздрав Италии сообщил. что с 1 июня для въезда в страну не потребуется электронный COVID-сертификат.

Молдавия готова рассмотреть только безвозмездные поставки вооружений, заявила президент страны Майя Санду.

Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь, заявили местные власти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.