Президент Южной Осетии поддерживает инициативу дальнейшей интеграции с РФ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что поддерживает инициативу дальнейшей интеграции с РФ, пишут СМИ.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил об особом значении создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины морским путем.

Власти ДНР сообщили об обострении ситуации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.