Запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС исключили из проекта санкций – СМИ

Около 350 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора.

Запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС исключили из проекта санкций, пишут СМИ.

Рамзан Кадыров заявил, что пленные украинские солдаты рассказали, как при отступлении по ним стреляли свои.

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