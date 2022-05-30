СК РФ расследует обстрел Стаханова в ЛНР

Следственный комитет России расследует обстрел Стаханова в ЛНР, где погибли две беременные женщины.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные эвакуировали из опасных районов Донбасса более 15 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.