Неонацисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки в жилых домах ЛНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В то время как в Харьковской области националисты устраивают карательные рейды в отношении людей с пророссийскими настроениям. Кроме того, склад оружия был размещен в одной из школ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.