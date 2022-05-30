В Великобритании число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян выросло на 71

Кабмин РФ выделил почти 1,2 миллиарда рублей на софинансирование региональных программ модернизации здравоохранения.

Власти Великобритании сообщили, что число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в стране выросло на 71. В общей сложности количество заболевших в стране достигло 179.

Ограничения на ввоз нефти из РФ не дают ожидаемого эффекта, считает вице-канцлер Германии.

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