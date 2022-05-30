В Турции придают особое значение коридору для экспорта сельхозпродукции с Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил об особом значении создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины морским путем.

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