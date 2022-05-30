Эксперт прокомментировал удары по Донецку

Удары по Донецку, в том числе по школам, могут вестись ВСУ из американских тяжелых вооружений. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

О том, что это за оружие, рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.