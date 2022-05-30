ВС РФ уничтожили более 15 танков и боевых машин на территории завода "Океан" в Николаеве

Российские артиллеристы уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Там же ликвидировано пять артиллерийских орудий крупного калибра.

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.