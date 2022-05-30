Авиация РФ уничтожила замаскированные позиции и технику ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Они уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ ракетами "Тулумбас".

Тем временем ВСУ за сутки обстреляли ДНР 86 раз. Об этом сообщили в республике. Погибли четыре мирных жителя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.