Минобороны РФ показало работу штурмовиков Су-25

Боевые вылеты штурмовиков Су-25 показало Минобороны РФ. Во время выполнения заданий экипажи работают на предельно малых высотах. В таком случае противнику сложнее засечь самолет.

Также для противодействия средствам ПВО самолеты производят отстрел тепловых ловушек и выполняют противоракетное маневрирование. А сами наносят ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ.

В этот раз целью штурмовиков был взводный опорный пункт. Его уничтожили ракетами С-13 "Тулумбас". Их применяют для уничтожения целей, которые находятся в особо прочных укрытиях.

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