Британия предложила создать еще один союз

Великобритания предлагает создать еще один союз – Европейское содружество. В него приглашают Украину, Польшу, страны Прибалтики, а в перспективе – Турцию.

Зачем он нужен, если уже существует НАТО? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

