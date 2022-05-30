В НАТО заявили о своем праве размещать силы в Восточной Европе

В НАТО вновь заявили о своем праве размещать силы в Восточной Европе. На этот раз высказался замгенерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Он считает, что Москва, начав операцию на Украине, признала недействительным "Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО". Его заключили РФ и военный блок в 1997 году в Париже.

А теперь, по словам Джоанэ, когда Москва не выполняет требований документа, Альянс больше никак не ограничен в создании прочной позиции на восточном фланге.

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