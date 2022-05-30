Иностранные наемники бегут с Украины из-за нехватки вооружения – СМИ

Иностранные наемники, оказавшиеся на территории Украины, жалуются на нехватку оружия и уезжают домой. Солдаты из США и других стран рассказали о разнице между ожиданием и реальностью изданию The Washington Post.

Например, ветеран морской пехоты США рассказал, как его группа получила партию комплексов Javelin без необходимых батарей. После первых боев почти половина отряда добровольцев просто бежала.

А, по словам солдата из Германии, в его подразделении не было защищенных от прослушки раций. Для связи с командованием пользовались телефонами с WhatsApp. И часто после таких переговоров по их позициям наносила удар российская артиллерия.

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