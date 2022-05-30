МО РФ показало, как работает армейская авиации на Украине

Минобороны России показало, как работает армейская авиации, прикрывая железную дорогу. Вертолеты Ми-8 сопровождают состав с техникой, который идет в зону специальной военной операции.

Экипажи выходят на маршруты воздушного патрулирования несколько раз в день. Вертолеты взлетают с полевых аэродромов. С земли их прикрывают расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

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