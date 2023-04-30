Москвичам рассказали о ходе спецоперации

За стуки российские системы ПВО перехватили 4 беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

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