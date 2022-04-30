МО РФ: Киев поставляет зерно в Европу в обмен на оружие

Киев поставляет зерно в Европу в обмен на оружие, сообщает Минобороны РФ.

Украинские войска обстреляли Стаханов, выпустив 20 снарядов из Града.

Больше 90 тысяч деревьев высадили в Подмосковье в рамках акции "Лес Победы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.