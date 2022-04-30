Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины.

СК РФ возбудил уголовные дела против командиров ВСУ, причастных к убийствам мирных жителей ДНР.

"Спутник лайт" рекомендован в Индии в качестве бустерной вакцины от COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.