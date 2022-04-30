Авиация России уничтожила более 200 националистов и 23 единиц техники ВСУ

Авиация России сегодня уничтожила более 200 националистов и 23 единиц бронетехники на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17-ти военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", – отметил Конашенков.

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