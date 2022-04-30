Пентагон строит микробиологические объекты в ряде республик бывшего СССР – МИД РФ

Пентагон поставил "на поток" строительство и модернизацию микробиологических объектов во многих республиках бывшего СССР под видом санитарно-эпидемиологической помощи. Об этом рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Американцы упорно игнорируют запросы России предоставить информацию, отметил специалист. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.