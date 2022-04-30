Авиация РФ уничтожила на Украине четыре склада боеприпасов

Российская авиация в течение ночи поразила высокоточными ракетами украинские склады боеприпасов и горючего, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Склады боеприпасов и горючего располагались в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

