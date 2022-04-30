Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал остановить поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал США и страны НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Он подчеркнул, что это необходимо для урегулирования кризиса.

Лавров заявил, что Россия не использует на Украине наемников, в том числе из Сирии. Дипломат также подчеркнул, что Россия не воюет с НАТО и посоветовал Западу дисциплинировать украинских и польских политиков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.