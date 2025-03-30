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30 марта, 19:30

Политика

Российские войска освободили Запорожье в ДНР

Российские войска освободили Запорожье в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" достигли этой цели благодаря успешным наступательным действиям.

Российская авиация и артиллерия продолжают уничтожать инфраструктурные объекты, включая склады боеприпасов и беспилотников. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации в ДНР уничтожено до 170 боевиков и наемников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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