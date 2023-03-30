Новости часа: посольство США запросило у РФ уведобление об аресте журналиста WSJ

Посольство США в Москве запросило официальное уведомление об аресте корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

США подготовили около 7 тысяч военнослужащих Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

УПЦ обжалует в суде решение кабмина Украины об отмене распоряжения об аренде Киево-Печерской лавры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

