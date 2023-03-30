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Новости

30 марта, 22:00

Политика

Новости часа: посольство США запросило у РФ уведобление об аресте журналиста WSJ

Новости часа: посольство США запросило у РФ уведобление об аресте журналиста WSJ

Аномальный снегопад в Ростовской области и рост числа ИП в Москве

Новости часа: РФ потребует отчеты по расследованиям терактов на "Северных потоках"

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российская ПВО впервые сбила новую ракету ВСУ "Гром-2" в зоне СВО

Захарова призвала осудить действия Киева в отношении Украинской православной церкви

Новости часа: первую очередь Троицкой линии столичного метро запустят в 2024 году

ВС РФ уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожской области

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Посольство США в Москве запросило официальное уведомление об аресте корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

США подготовили около 7 тысяч военнослужащих Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

УПЦ обжалует в суде решение кабмина Украины об отмене распоряжения об аренде Киево-Печерской лавры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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