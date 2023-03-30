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Новости

30 марта, 18:30

Политика

Новости часа: РФ потребует отчеты по расследованиям терактов на "Северных потоках"

Новости часа: РФ потребует отчеты по расследованиям терактов на "Северных потоках"

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российская ПВО впервые сбила новую ракету ВСУ "Гром-2" в зоне СВО

Захарова призвала осудить действия Киева в отношении Украинской православной церкви

Новости часа: первую очередь Троицкой линии столичного метро запустят в 2024 году

ВС РФ уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожской области

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Новости часа: в МИД РФ сообщили о постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросу ЗАЭС

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия потребует отчеты по национальным расследованиям терактов на "Северных потоках". Об этом заявили в МИД РФ.

В МОК не ждут бойкота Олимпиады со стороны Великобритании и Германии при допуске россиян. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Запуск ракеты SpaceX со спутниками Минобороны США отменен за три секунды до старта. Это заявление компании.

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