Новости часа: РФ потребует отчеты по расследованиям терактов на "Северных потоках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия потребует отчеты по национальным расследованиям терактов на "Северных потоках". Об этом заявили в МИД РФ.

В МОК не ждут бойкота Олимпиады со стороны Великобритании и Германии при допуске россиян. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Запуск ракеты SpaceX со спутниками Минобороны США отменен за три секунды до старта. Это заявление компании.