По данным Минобороны, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области, а в Запорожской области – хранилище топлива. Самое тяжелое положение у ВСУ по-прежнему на донецком направлении. Только за минувшие сутки там уничтожены более 340 наемников и солдат. Кроме того, подбиты два танка, четыре БМП, 15 единиц бронетехники, одна установка "Ураган" и две гаубицы.

Большие потери у ВСУ и на краснолиманском направлении. Здесь украинская армия потеряла около 130 военных, установку "Град" и гаубицу "Акация". Также военные РФ за сутки уничтожили установку "Бук-М1", перехватили ракету "Гром-2" и сбили украинский вертолет Ми-8.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.