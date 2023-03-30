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30 марта, 18:30

Политика

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

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По данным Минобороны, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области, а в Запорожской области – хранилище топлива. Самое тяжелое положение у ВСУ по-прежнему на донецком направлении. Только за минувшие сутки там уничтожены более 340 наемников и солдат. Кроме того, подбиты два танка, четыре БМП, 15 единиц бронетехники, одна установка "Ураган" и две гаубицы.

Большие потери у ВСУ и на краснолиманском направлении. Здесь украинская армия потеряла около 130 военных, установку "Град" и гаубицу "Акация". Также военные РФ за сутки уничтожили установку "Бук-М1", перехватили ракету "Гром-2" и сбили украинский вертолет Ми-8.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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