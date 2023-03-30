Новости часа: в МИД РФ сообщили о постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросу ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, но точка по вопросу ЗАЭС не поставлена. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Прихожане Киево-Печерской лавры заблокировали работу комиссии по описи имущества. Об этом сообщили РИА Новости.

Крупный пожар на рынке на Ставрополье локализовали. Это данные МЧС.