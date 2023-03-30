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Политика

Новости часа: в МИД РФ сообщили о постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросу ЗАЭС

Новости часа: в МИД РФ сообщили о постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросу ЗАЭС

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО

Глава Минобороны Украины заявил о планах Генштаба начать контрнаступление в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу российских экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО

В "Росэнергоатоме" оценили визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские десантники захватили опорные пункты ВСУ в зоне СВО

Обнаруженный возле "Северного потока" объект подняли со дна

Новости часа: в "Росэнергоатоме" назвали суть "новой концепции" МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС РФ уничтожили более 300 военных ВСУ на донецком направлении за сутки

Новости часа: 16 автодорог и 256 придомовых участков остались в зонах подтопления в МО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, но точка по вопросу ЗАЭС не поставлена. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Прихожане Киево-Печерской лавры заблокировали работу комиссии по описи имущества. Об этом сообщили РИА Новости.

Крупный пожар на рынке на Ставрополье локализовали. Это данные МЧС.

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