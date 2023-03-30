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Политика

Глава Минобороны Украины заявил о планах Генштаба начать контрнаступление в зоне СВО

Глава Минобороны Украины заявил о планах Генштаба начать контрнаступление в зоне СВО

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о планах Генштаба начать масштабное контрнаступление по разным направлениям в зоне СВО. Это заявление он сделал в интервью одному из эстонских телеканалов. Однако военные эксперты к этим словам отнеслись скептически.

Почему они называют возможное наступление ВСУ "последним заходом"? И какая на самом деле расстановка сил? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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