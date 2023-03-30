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Политика

В "Росэнергоатоме" оценили визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В "Росэнергоатоме" оценили визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не решил главную проблему сотрудников станции. Они не могут чувствовать себя в безопасности, заявили в "Росэнергоатоме".

Накануне эксперты с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси побывали на атомной электростанции. Ему показали объекты, получившие повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. А сотрудники АЭС попросили Гросси поговорить с украинским президентом.

Это уже второй за полгода визит Гросси на станцию. Первое посещение состоялось 1 сентября 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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