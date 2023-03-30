Российские десантники захватили опорные пункты ВСУ в зоне СВО

Российские десантники захватили несколько опорных пунктов противника в зоне проведения СВО. Штурмовые отряды ВДВ поддерживала артиллерия парашютно-десантных полков, а также ударные беспилотники и танки.

Противник, потеряв в личном составе и технике, ввел резервы, но не смог удержать обороняемый рубеж. В качестве трофеев десантники забрали большое количество стрелкового вооружения, в том числе и иностранного производства.

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