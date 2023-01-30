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Политика

Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации напряженности в Европе – посольство РФ в Лондоне

Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации напряженности в Европе – посольство РФ в Лондоне

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Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Также Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской СВО на Украине. Он заявил, что в беседе Путин якобы пригрозил ракетным ударом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения Джонсона об угрозе российского лидера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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