Слова Джонсона о Путине ведут к эскалации напряженности в Европе – посольство РФ в Лондоне

Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Также Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской СВО на Украине. Он заявил, что в беседе Путин якобы пригрозил ракетным ударом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения Джонсона об угрозе российского лидера.

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