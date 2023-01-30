Эксперт оценил ситуацию с атакой беспилотников на завод боеприпасов в Иране

Эксперт в области политологии прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников на завод боеприпасов в Иране. По его словам, руководство исламской республики пока воздерживается от вариантов, чьи это были беспилотники. Есть версия, что это была провокация, попытка выяснить, насколько дееспособна иранская система ПВО.

Однако издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написало, что за нападением якобы стоит Израиль. В СМИ подчеркнули, что Иран и Израиль вели теневое противостояние на суше, море, в воздухе и даже в киберпространстве в течение последних трех лет. При этом американская пресса сообщила, не называя источников, что директор ЦРУ побывал в Израиле на прошлой неделе.

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