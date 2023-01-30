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Политика

Российские военные нанесли поражение ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР

Российские военные нанесли поражение ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР

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Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР. Там потери противника составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля за сутки.

Также стало известно, что российские военные открыли огонь по подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Успеновки в Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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