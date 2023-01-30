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17:15

Политика

Политолог прокомментировал визит нового посла США в МИД РФ

Политолог прокомментировал визит нового посла США в МИД РФ

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Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

Новый посол США Линн Трейси впервые посетила российский МИД после своего назначения. Глава американской дипмиссии приехала для вручения копий верительных грамот – это одна из обязательных протокольных процедур.

Политолог прокомментировал визит нового посла США. Он отметил ее опыт работы в других странах и выразил надежду на улучшение дипломатических взаимоотношений.

Отмечается, что Трейси не давала комментариев прессе за время короткого визита в МИД России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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