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Политика

Новости часа: российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Новости часа: российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Российские военные открыли огонь по подразделениям ВСУ в районе Угледара

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ВС РФ уничтожили 35 украинских военнослужащих на купянском направлении

Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

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Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение танковой бригаде ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Новый посол США Линн Трейси впервые побывала в МИД РФ в новой должности. У дверей ее ждал студенческий митинг.

Московских автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды вечером 30 января. Об этом сообщил Дептранс.

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