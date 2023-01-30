Новости часа: российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение танковой бригаде ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Новый посол США Линн Трейси впервые побывала в МИД РФ в новой должности. У дверей ее ждал студенческий митинг.

Московских автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды вечером 30 января. Об этом сообщил Дептранс.